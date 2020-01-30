كايرو سولا: 10% من المصانع المصرية تمتلك محطات شمسية خلال 5 سنوات

قال العضو المنتدب لشركة كايرو سولا المصرية، حاتم توفيق، في مقابلة مع قناة العربية، إن من المتوقع أن تكون 10% من المصانع المصرية لديها محطات طاقة شمسية خلال 5 سنوات، لتكون قادرة على إنتاج طاقتها الكهربائية ذاتياً من تلك المحطات.

وأضاف أن عمر المحطة الشمسية يصل إلى 25 عاما، والقوانين المصرية تساعد شركات الطاقة الشمسية على ربط الطاقة المولدة من تلك المحطات بالشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن هذا الإجراء يحتاج من شهر إلى شهر ونصف تقريباً، وهو ما يساعد من يمتلك المحطات ببيع طاقته الزائدة إلى الحكومة.

وأوضح أن هناك 300 شركة طاقة شمسية في مصر، وتعتمد على أكبر 10 موردين في العالم للألواح الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن أغلب تلك الشركات صينية.

وأكد أن مصر لا تطبق جمارك على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة إذ أنها تمثل تقريبا 50% من التكلفة، فيما تعتمد شركات الطاقة الشمسية في مصر على موردين محليين بنسبة 10 إلى 15% من إجمالي المحطة، وذلك فيما يتعلق بهياكل التثبيت وكابلات الطاقة المتغيرة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لا تشجع الطاقة الشمسية بالطريقة المتوقعة، إذ لا يتوقع أن تصل الحكومة لمستهدفاتها الخاصة بوصول مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2022.