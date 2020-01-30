كيف تربح 38 مليون دولار في الدقيقة؟ .. إيلون ماسك يخبرك

زادت ثروة إيلون ماسك بنحو 2.3 مليار دولار خلال ساعة واحدة أمس الأربعاء، بما يعادل 38 مليون دولار في الدقيقة، أو 633 ألف دولار في الثانية.

جاء ذلك بعد صعود أسهم شركة تسلا بدعم من ارتفاع أرباح الشركة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنحو أكثر من التوقعات، بجانب قرب تسليم السيارة الجديدة من تسلا "موديل واي" من طراز كروس أوفر.

وارتفعت أسهم شركة تسلا أمس بنسبة 12% لتصل إلى 649 دولاراً بحلول الساعة 5.16 مساء بتوقيت نيويورك، لتزيد بذلك ثروة الرئيس التنفيذي للشركة إلى 36 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ويمتلك ماسك، البالغ من العمر 48 عاما، نحو 20% من أسهم شركة تسلا، وتُقدر حصته بشركة سبيس اكسبلوراشن تكنولوجي، بنحو 14.6 مليار دولار.

وتشهد أسهم شركة تسلا ارتفاعا متواصلا منذ الإعلان عن ارتفاع مفاجئ في أرباح الربع الثالث من العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 100 مليار دولار، وإذا بقيت فوق هذا المستوى خلال الفترة المقبلة، سيكون ماسك مؤهلا للحصول على أول دفعة من مكافأة طويلة الأجل ستصل بثروته إلى 50 مليار دولار، بشرط تحقيق الشركة لمستهدفاتها. ولا يحصل ماسك الآن على راتب أو مكافئة.