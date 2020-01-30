هل تؤجل آبل طرح هاتف "آيفون" الجديد بسبب فيروس كورونا؟

أشارت تقارير إخبارية إلى أن شركة آبل الأميركية قد تضطر إلى تأجيل طرح هاتف آيفون الجديد والمخطط له في مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وقال تقرير نشرته صحيفة "نيكاي" اليابانية، إن شركة آبل كانت تخطط لزيادة إنتاج الإصدار الجديد من هواتفها بنحو 10% بالنصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن آبل كانت تخطط لتصنيع نحو 80 مليون هاتف آيفون بالنصف الأول من 2020، من خلال إنتاج 65 مليون هاتف من آخر إصدارات "آيفون"، بالإضافة إلى 15 مليون هاتف من إصدار أقل تكلفة كان ينتظر أن يتم طرحه بالأسواق في مارس المقبل.

موضوع يهمك تعتزم شركة آبل إطلاق هاتف آيفون الأصغر والأرخص قريبًا جدًا، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ، حيث يبدأ موردو شركة... آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون الأصغر والأرخص في مارس تكنولوجيا

إلا أن تلك الخطة قد يتم تأجيلها، وقالت الصحيفة إن عملية الإنتاج التي كان يخطط لها أن تبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير قد يتم تأجيلها نتيجة لانتشار الفيروس.

وتعتبر الصين أحد الأسواق الرئيسية لآبل ولديها الكثير من العقود من الباطن مع شركات في ووهان، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك قال إبان الإعلان عن نتائجها للربع الأخير من العام الماضي قال إن شركته لديها بدائل من خلال التعامل مع موردين آخرين.

وقال كوك: "نتابع عن كثب آخر التطورات ونعمل على جمع البيانات".

وارتفعت أرباح آبل العام الماضي بنحو 300 مليون دولار لتبلغ 22.2 مليون دولار، فيما بلغت إيراداتها 91.8 مليار دولار مع مبيعات قياسية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم آبل العام الماضي بنحو 86% متفوقا على أداء مؤشر ستانرد آند بورز 500 الذي ارتفع بنحو 29% على مدار العام.