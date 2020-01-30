هل تتحمل "ليبرا" مسؤولية تراجع أرباح "فيسبوك" في 2019؟

تجاهلت شركة "فيسبوك" الأزمات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، خاصة ما أثير من هجوم بشأن عملتها المرتقبة "ليبرا"، وتمكنت من تسجيل أرباح وإيرادات تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكن تكاليف ونفقات الشركة شهدت زيادة بنحو 34%.

وتنفق فيسبوك بشكل كبير على عمليات إنتاج عملتها "ليبرا".

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 7.349 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي مقابل 6.882 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.56 دولار في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع 2.53 دولار في توقعات سابقة.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية لشركة "فيسبوك" نحو 21.082 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل إيرادات بنحو 16.914 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 30% على أساس سنوي.

وتأتي القفزة البالغة 25% في الإيرادات بدعم إيرادات الإعلانات والتي استحوذت على نحو 20.736% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبالنسبة لإجمالي التكاليف والنفقات، فقد ارتفعت بنسبة 34% في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 12.224 مليار دولار.

وفي مجمل عام 2019، فإن صافي أرباح شركة "فيسبوك" تراجع بنحو 16% إلى 18.485 مليار دولار.

في حين صعدت إجمالي الإيرادات بنحو 27% لتصل إلى 70.697 مليار دولار خلال العام الماضي بدعم العوائد المحققة من الإعلانات والتي شهدت نمواً ملحوظاً من 55.01 مليار دولار إلى 69.65 مليار دولار.

وأشارت نتائج الأعمال إلى زياة عدد المستخدمين النشطاء بشكل يومي بنسبة 9% خلال الربع الرابع من عام 2019 على أساس سنوي ليصل إلى 1.66 مليار شخص.

أما عدد المستخدمين النشطاء بشكل شهري للشركة فقد بلغ 2.50 مليار شخص خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، بزيادة نسبتها 8% عند المقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وذكرت "فيسبوك" أن هناك 2.26 مليار شخص يستخدم عائلة التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، ماسنجر، أو واتساب) بشكل يومي في المتوسط حتى ديسمبر 2019 بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي.

أما عدد المستخدمين النشطاء بشكل شهري لعائلة موقع التواصل الاجتماعي فقد بلغ 2.89 مليار شخص حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي.

وأغلق سهم "فيسبوك" تداولات، أمس الأربعاء، عند مستوى 223.23 دولار بارتفاع نسبته 2.5%، لكن العقود الآجلة تشير إلى أن السهم سوف يستهل جلسة اليوم الخميس على خسائر بنحو 7%.