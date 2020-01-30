"أسمنت القصيم" تقترح توزيع 99 مليون ريال عن الربع الرابع

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في اجتماعه المنعقد، أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2019، وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة، في بيانها للسوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي التوزيعات المقترحة يبلغ 99 مليون ريال سيتم توزيعها على 90 مليون سهم، لتصل حصة السهم من التوزيعات إلى 1.1 ريال للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى اليوم الخميس 30 يناير، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وأوضحت أن توزيع الأرباح سيكون يوم 18 فبراير 2020.