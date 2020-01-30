"الكيميائية السعودية" تعلن تعيين رئيس تنفيذي للشركة

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة تعيين المهندس ثامر بن محمد بن مقحم المهيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة ابتداءً من تاريخ 2 فبراير المقبل.

وبحسب بيان للشركة تمت الموافقة على استمرار الدكتور محمد بن سعود البدر عضواً منتدباً للشركة.

وقالت الشركة الكيميائية إن المهندس ثامر المهيد يملك 26 سنة خبرة عملية في مجالات متعددة وشغل منصب نائب المدير العام في الشركة منذ مارس 2018م لقطاع المتفجرات وأيضاً العضو المنتدب والمدير العام لشركة السويس العالمية للنترات (سينكو) في مصر.

وقبل ذلك كان المهيد مدير عام وحدة الأغذية في شركة المراعي كما شغل منصب مدير عام السياسات والاستراتيجيات في وزارة التجارة والصناعة، وعمل في عدة مناصب في شركة سابك داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى عمله السابق في الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ويحمل المهندس المهيد درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالإضافة إلى درجة الماجستير في شراء واندماج الشركات من دولة النمسا ودرجة الماجستير في الإدارة العالمية من الولايات المتحدة الأميركية.