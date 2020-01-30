"صدق" تدرس تأثير هبوط أصول "ابن رشد" بـ 2.8 مليار ريال على استثماراتها

قالت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، اليوم الخميس، إنها تلقت خطاباً من الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) المتضمن تسجيل مخصص هبوط في قيمة الآلات والمعدات بمبلغ 2.8 مليار ريال بشركة (ابن رشد).

وأضافت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه نظرا لأن "صدق" تستثمر بنسبة 1.56% في شركة "ابن رشد" بقيمة اسمية بلغت 132.9 مليون ريال، وسبق أن قامت بتسجيل مخصص هبوط في قيمة استثمارها خلال سنوات سابقة بمبلغ 66.4 مليون ريال سعودي فإنها ستقوم بدراسة أثر هذا الحدث على القيمة الدفترية للاستثمار حتى نهاية 2019 والبالغة 66.5 مليون ريال سعودي.