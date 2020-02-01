إيرباص تقر دفع 4 مليارات دولار لتسويات فساد

قال ممثلو ادعاء فرنسيون، الجمعة، إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص قدمت رشى لمسؤولين بهيئات عامة وأخفت المدفوعات في إطار نمط من الفساد أدى إلى تسوية قياسية بقيمة 4 مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأطلق الإعلان جلسات استماع في الدول الثلاث للموافقة رسميا على التسويات، وهو ما يزيل سحابة قانونية خيمت لسنوات على أكبر مجموعة أوروبية في مجال صناعة الطائرات.

وجاء عقب تحقيقات استمرت قرابة أربع سنوات شملت مبيعات إلى أكثر من 12 سوقا حول العالم.

وقال المدعي المالي الفرنسي، وهو يعلن عن الاتفاق، إن الشركة وافقت أيضا على "مراقبة التزام محددة" لمدة 3 سنوات من جانب وكالة مكافحة الفساد في البلاد.

وتعني التسويات المتزامنة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية تفادت مقاضاة جنائية.

وقال المدعي الفرنسي جان فرانسوا بونير "بالتوصل لهذا الاتفاق اليوم، نساعد إيرباص على طي صفحة (ممارسات الفساد السابقة) نهائيا"، مضيفا أن المجموعة بإمكانها "أن تنظر الآن باطمئنان إلى مستقبلها الاقتصادي".

وأضاف المدعي المالي الفرنسي في جلسة استماع مزدحمة بالحضور في محكمة بشمال باريس إنه في إطار الصفقة، توصلت إيرباص إلى اتفاق لتسوية اتهامات بالفساد مع فرنسا مقابل 2.08 مليار يورو.

وأوضح أن شركة صناعة الطائرات ستدفع أيضا غرامة بحوالي 525 مليون يورو لوزارة العدل الأميركية ونحو 984 مليون يورو لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.

ولدى مصادقته على الصفقة في محكمة في واشنطن، قال القاضي الجزائي الأميركي توماس هوجان "كان مخطط رشوة منتشرا وخبيثا في قطاعات مختلفة من إيرباص استمر لعدد من السنوات".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها غرمت إيرباص أيضا 10 ملايين دولار لتسوية انتهاكات منفصلة لقيود على التصدير.