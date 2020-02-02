عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

أرباح "أسمنت القصيم" السنوية تقفز 198% لـ 361 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قفزت الأرباح السنوية لشركة إسمنت القصيم بنسبة 198% إلى 360.7 مليون ريال نهاية العام الماضي 2019 مقارنة مع 120.7 مليون ريال نهاية العام 2018.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى أسباب عدة أبرزها:

1- الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة إلى مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

2- الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع المصروفات الأخرى.

كلمات دالّة

#أسمنت القصيم, #القصيم, #أسمنت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر