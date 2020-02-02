أرباح "أسمنت القصيم" السنوية تقفز 198% لـ 361 مليون ريال

قفزت الأرباح السنوية لشركة إسمنت القصيم بنسبة 198% إلى 360.7 مليون ريال نهاية العام الماضي 2019 مقارنة مع 120.7 مليون ريال نهاية العام 2018.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى أسباب عدة أبرزها:

1- الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة إلى مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

2- الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع المصروفات الأخرى.