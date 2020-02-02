سهم "سامبا" يتكبد خسائر بعد نتائج فصلية دون التوقعات

سجلت أسهم مجموعة سامبا المالية تراجعاً قوياً بجلسة، اليوم الاثنين، بعد إعلان نتائج مالية جاءت أقل من توقعات المحللين للربع الأخير من العام الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من تسجيل "سامبا" أرباحا بفضل انخفاض مصاريف الزكاة مقارنةً بالعام 2018، التي تضمنت مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.

وبلغت أرباحُ الربع الأخير 764 مليون ريال، مقارنةً مع خسائر بلغت 586 مليون ريال في الربع الأخير من 2018.

وتضمنت نتائج سامبا في 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة، أما الأرباحُ السنوية فقد نمت 33% مقارنةً مع العام الذي سبق إلى قرابة 4 مليارات ريال.

كذلك ارتفع صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة بنسبة 30% ونما إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4%.

وقالت المجموعة إن إجمالي دخل العمولات الخاصة المتضمنة التمويل والاستثمار، ارتفع بنسبة 11.793% ليصل إلى 8.427 مليار ريال.

وأشارت في بيان، للسوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام الماضي، حيث تضمنت 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.

وتابعت: "علاوة على ذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4% ويعود ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل المتاجرة، ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة، وسندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر".

وذكر أن مصروف العمليات التشغيلية ارتفعت بنسبة 52.7% ويعود ذلك بسبب ارتفاع مخصص انخفاض الائتمان، والرواتب، والاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، يقابلها جزئيا انخفاض في المصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني.