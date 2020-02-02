إقرار خفض رأسمال "عذيب للاتصالات" 35% لـ228.5 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات تخفيض رأسمالها من 350.5 مليون ريال إلى 228.5 مليون ريال، بما يعكس خفضاً بنسبة حوالي 35%.

وذكرت الهيئة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن هذه الموافقة تشمل خفض عدد الأسهم من 35.05 مليون سهم إلى 22.85 مليون سهم.

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وأوضحت الهيئة أن موافقتها مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريراً معداً من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ونبهت الهيئة بأنه "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت الأحد الماضي، استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج إلى حين إعلان الشركة معالجة الامتناع عن نتيجة الفحص.

وأوضحت السوق المالية السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن استمرار تعليق تداول السهم، يأتي نظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية، وتضمن قوائمها المالية امتناع عن إبداء الرأي.

وأشارت "تداول" إلى إعلانات الشركة على موقع تداول بتاريخ 25 ديسمبر 2019، وتاريخ 29 يناير 2020 عن القوائم المالية التالية:

- الأولية المنتهية في 30-06-2019 (ثلاثة أشهر).

- الأولية المنتهية في 30-09-2019 (ستة أشهر).

- الأولية المنتهية في 31-12-2019 (تسعة أشهر).

وكانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، قدمت بتاريخ 2020/01/30 ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، حيث صدرت الموافقة اليوم.