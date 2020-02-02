"أكسترا" تفتتح مركز ألعاب واقع افتراضي باستثمارات 10 ملايين ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)، اليوم الأحد، عن افتتاح أول مركز متخصص في ألعاب الواقع الافتراضي بمدينة الخبر يوم أمس السبت بمحافظة الخبر، تحت اسم "أكسترا لايف".

وأوضحت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، و الذي يعد أكبر وجهة متخصصة في تقديم ألعاب الواقع الافتراضي في المملكة بمساحة إجمالية تقدر بـ 1500 متر مربع وباستثمارات تقدر بـ 10 ملايين ريال سعودي.

وقال محمد جلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن قطاع الألعاب شهد تطوراً ملموساً في خلال العِقد الأخير، لتأتي ألعاب الواقع الافتراضي وتتصدر المشهد، هذا بالإضافة إلى أن المملكة تحتل المركز التاسع عشر عالميا والثاني على مستوي الشرق الأوسط في قطاع الألعاب، وذلك كنتيجة طبيعية تفرضها التركيبة السكانية في المملكة والتي يمثل الشباب تحت عمر 25 عاماً ما يقدر بنحو 39% من إجمالي عدد السكان.

وأشار إلى أن حصة "أكسترا" السوقية في قطاع الألعاب نمت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بشكل مطرد لتصل إلى ما يقدر بـ 20% بنهاية العام 2019 في مقابل 12.3% بنهاية العام 2016.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للمشروع سيظهر بداية من الربع الأول للعام المالي 2020.