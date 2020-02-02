"العربية للأنابيب" تفوز بعقود من أرامكو بـ 160 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب، توقيع عقود مع أرامكو السعودية لتوريد أنابيب بقيمة تقدر بحوالي 160 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أنها فازت بتاريخ 30 يناير2020 بعدة مشاريع لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لشركة "أرامكو السعودية".

وأفادت بأن قيمة توريد الأنابيب تقدر بحوالي 160 مليون ريال من مصنع الشركة في الجبيل.

وقالت الشركة في بيانها إن مدة العقود تبلغ 11 شهراً متوقعة أن يظهر الأثر المالي للعقود في الربع الثالث والرابع من نفس العام.