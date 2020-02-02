"الكويتية" تطفئ خسائرها وترفع رأس المال لـ 1.2 مليار دينار

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع ومن ثم زيادته، حيث تمت زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 1.2 مليار دينار، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 977.6 مليون دينار.

ووفقا لبنود الجمعية العامة غير العادية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، ومن المقرر نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فإنه تم اتخاذ عدد من القرارات كالتالي:

وبحسب صحيفة الأنباء فقد جرت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 900 مليون دينار إلى مبلغ 603.6 مليون دينار، أي تخفيضه بمبلغ 296.3 مليون دينار، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 301.4 مليون دينار تفاصيله الآتي:

1 ـ إطفاء مبلغ 2.5 مليون دينار الذي يمثل كامل رصيد الاحتياطي الإجباري.

2 ـ تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 296.3 مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد التخفيض والإطفاء مبلغ قدره 603.6 ملايين دينار.

3ـ إطفاء 2.5 مليون دينار والذي يمثل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري.

وتمت الموافقة والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 603.6 مليون دينار إلى مبلغ 977.6 مليون دينار أي بزيادة قدرها 374 مليون دينار موزعة على 3.7 مليار سهم قيمة كل سهم 100 فلس تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهم الحالي المقيد في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويفوض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والقواعد المتعلقة باستدعاء هذه الزيادة.

ووافقت الجمعية العمومية على تعديل نص المادة رقم 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم 5 من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 1.2 مليار دينار موزعا على 12 مليار سهم قيمة السهم الواحد 100 فلس، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 977.6 مليون دينار موزعا على 9.7 مليار سهم قيمة السهم الواحد 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم 5 من النظام الأساسي.