السعودية: "زين" الأكثر تحسناً.. و"STC" الأفضل أداء في جودة الإنترنت  

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك ضمن مؤشرات تقرير "مقياس"، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة على نحوٍ ربع سنوي.

وأظهر التقرير أنه بينما كانت شركة زين الأكثر تحسنا، كانت شركة الاتصالات السعودية الأفضل أداء خلال الفترة الممتدة من أكتوبر حتى ديسمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أن التقرير قد أظهر ارتفاعا في المعدل العام لأداء سرعات الإنترنت المتنقل، مما يعكس التطور المستمر الذي تشهده البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وأظهرت القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تطبيق "مقياس" على شبكات المتنقل أن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 52.7 ميغابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 16.1% مقارنة بأدائها في الربع السابق، بينما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 40.5 ميغابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 4.4%. وبلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) 39.9 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 23.1%، وهي أعلى نسبة تحسن على مستوى المشغلين في المملكة مقارنة بالربع السابق.

يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة "مقياس" في الربع الأول من عام 2018، بهدف رصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، وسعيا لتحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت، ولتعزيز التنافسية بين الشركات المقدمة للخدمات بما يصب في مصلحة المستخدمين.