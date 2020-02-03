موديز: صفقة فودافون سترفع إيرادات STC الدولية لـ 17%

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تساهم صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة 55% في شركة فودافون في مصر، بزيادة العمليات الدولية للشركة السعودية إلى 17% من إجمالي الإيرادات، بدلاً من 9% بنهاية 2019.

وفي المقابل أشارت موديز إلى أنه في حال تمويل الصفقة بالكامل عن طريق الاقتراض، فهذا سيرفع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أو ما يسمى الـ EBIDTA إلى واحد بدلا من سبعة أعشار في المئة كما بنهاية 2019، وهو ما يعد مرتفعا، الأمرُ الذي قد يؤثرُ سلبا على تصنيف STC.

وأوضحت موديز أن هوامشَ الربحية تتعرضُ للضغط أصلا بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة ببدء تشغيل شبكة الجيل الخامس في السعودية لكن قد تتمكن الشركة من تعويضِ ذلك من خلال المنفعة المالية المحتملة من الصفقة، بالنظرِ إلى قرب البلدين، وانخفاضِ تكلفة العمالة المصرية مقارنةً بالسعودية.