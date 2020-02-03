"آبل" وجهاً لوجه مع "كورونا".. لا شحنات صينية من "آيفون"

قال مصدر على اطلاع مباشر إن شركة "فوكسكون" قد تشهد تأثرا "كبيرا" في الإنتاج وقد تتعطل شحنات إلى عملاء مثل آبل حال تمديد إغلاق مصنعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا لأسبوع ثان.

وأضاف المصدر أن فوكسكون التايوانية، التي تصنع هواتف ذكية لآبل وعلامات أخرى، علقت إنتاجها في الصين بشكل "شبه كامل" بعد إخطار شركات بإغلاق أبوابها حتى العاشر من فبراير/شباط على الأقل، مضيفا أن مد الوقف قد يعطل شحنات إلى عملاء منهم آبل.

ولم ترد فوكسكون التي مقرها تايبه، وهي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات لحساب الغير في العالم، على الفور على طلب للتعقيب، بينما امتنعت آبل عن التعليق.

وقال المصدر لرويترز يوم الاثنين، إن فوكسكون شهدت حتى الآن "تأثيرا ضئيلا بعض الشيء" من انتشار الفيروس، إذ تستغل مصانع في دول منها فيتنام والهند والمكسيك لسد الفجوة، مضيفا أن الشركة ستكون بوسعها تعويض ذلك التأخير إذا عملت المصانع بنوبات إضافية بعد الحظر.

ويهدد انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل قطاعات كبيرة من الصناعات التحويلية في الصين.