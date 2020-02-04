ارتفاع أرباح "ألفابت" الفصلية بـ19% إلى 10.67 مليار دولار

ارتفعت أرباح شركة "ألفابت" بـ19% لتتفوق على التقديرات في الربع الأخير من العام الماضي، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتوقعات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمحرك البحث "غوغل" أنها حققت صافي أرباح بقيمة 10.67 مليار دولار (15.35 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 8.94 مليار دولار (12.77 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "ألفابت" من الأرباح سيصل إلى 12.49 دولار خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 17% لتصل إلى 46.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 39.27 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق له.

وفي إجمالي 2019، ارتفعت إيرادات "ألفابت" بنحو 18% لتصل إلى 161.85 مليار دولار مقارنة مع 2018.

كما صعدت الأرباح إلى 34.34 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 30.73 مليار دولار في العام السابق له.

وأغلق سهم "ألفابت" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 3.6% إلى 1485.94 دولار، لكنه تراجع بأكثر من 4% في تعاملات ما بعد الجلسة.