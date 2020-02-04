إقرار استحواذ "الوطنية للتربية" على "الغد" و"الخوارزمي"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية في تغريدة على "تويتر"، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة الخوارزمي التعليمية، وشركة "مدارس الغد الأهلية".

وكانت الشركات الثلاث قد أبرمت في نوفمبر الماضي، اتفاقية تقوم بموجبها الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بشراء كامل حصص ملاك شركة "الخوارزمي التعليمية" مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 30 مليون ريال.

وتشمل الاتفاقية شراء كامل حصص ملاك شركة "مدارس الغد الأهلية" مقابل سعر الشراء المتفق عليه البالغ 36.7 مليون ريال.