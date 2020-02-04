تراجع أرباح "أبو معطي" الفصلية إلى 4.78 مليون ريال

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات إلى 4.78 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 6.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23%.

جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-12-31 (تسعة أشهر).

ويرجع سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 18.97% ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير العقاري.

وبلغ الربح التشغيلي 5.86 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 7.47مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 22%.

وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.90%، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة فى قطاع التجزئة.

كما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 9.13% بسبب انخفاض المبيعات فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.



أما إجمالي الربح فبلغ 17.3مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 18مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 2%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 11مليون ريال، مقابل 13.6مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 19%.

وبدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والخاص بعقود الإيجار اعتباراً من 01 / 04 / 2019م وذلك باستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدّل. وقد بلغ الأثر المالي المتراكم للسنوات السابقة 126 ألف ريال موجب وقد تم زيادة الأرباح المبقاة بها. بينما بلغ الأثر المالي لتطبيق المعيار على نتائج الربع الثالث 228 الف ريال كما بلغ الاثر على الفترة الحالية 289 ألف ريال.

وقالت الشركة إنه تم إعادة عرض أرقام فترات المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.