ساسكو: زيادة هامش ربح محطات الوقود بالسعودية يظهر على نتائج الربع الأول

قالت شركة ساسكو، اليوم الثلاثاء، إن زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة العربية السعودية سيؤثر إيجاباً على النتائج المالية للربع الأول للشركة من العام الجاري.

ووافقت وزارة الطاقة، في الأول من أكتوبر 2019، على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة ‏على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد 15 هللة للتر البنزين، بدلاً عن 9 ‏هللات، و5 هللات للتر الديزل بدلاً من 3.5 هللة، مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات ‏على المستهلك النهائي.

وأعلنت ساسكو، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه تم بدء الحجز على الكميات المطلوبة من شركة أرامكو بالهامش الجديد، بدءاً من اليوم 4 فبراير، مشيرة إلى أنه بخصوص الأثر الرجعي لتعديل الهامش، فإنه لم تستلم من شركة أرامكو آلية استلام الأثر الرجعي ويجري العمل معهم على إنهائها.

وأوضحت أن تحديد الأثر المالي لزيادة هامش البيع سيتحدد بدقة بالمبيعات الفعلية للمحروقات.

وأشارت إلى أن عدد المحطات التي قامت بتشغيلها في يناير 2020 بلغ 201 محطة، وبلغت مبيعاتها خلال نفس الفترة من البنزين 91 نحو 126.57 مليون لتر، والبنزين 95 نحو 8.72 مليون لتر والديزل 43.19 مليون لتر.