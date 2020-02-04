شركة أميركية تختبر عقاراً قد ينقذ البشرية من فيروس كورونا

كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية، جيلياد ساينسز، مساء الاثنين، عن اختبارها عقاراً مضاداً لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد.

وأكدت الشركة الأميركية، التي تتخذ من "كاليفورنيا" مقراً لها، تعاونها مع السلطات الصحية الصينية لتحديد مدى فاعلية الدواء في مكافحة الفيروس المستجد، والذي أودى بحياة 425 شخصاً في الصين، وفقاً لموقع CNN.

وأشارت الشركة الأميركية إلى نجاح عقار "ريمسيفير" في علاج مرضى وبائي "السارس" و"ميرس" من الحيوانات، لافتة إلى أنه تم استخدامه لحالات الطوارئ لمرضى فيروس "إيبولا"، ويجري اختباره على فيروس كورونا المميت.

وأوضحت الشركة الأميركية - في بيان لها - أنه لم يتم ترخيص هذا الدواء رسمياً بعد، أو الموافقة عليه للعلاج من قبل أي منظمة صحية عالمية.