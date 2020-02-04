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نمو أرباح "المباني" الكويتية الفصلية 6% إلى 14 مليون دينار

المصدر: العربية.نت
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نمت الأرباح الصافية لشركة المباني الكويتية بـ6% خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الذي سبق إلى 14 مليون دينار كويتي.

أما الأرباح السنوية فقد نمت بـ7.14% إلى 56.4 مليون دينار.

وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 14 فلساً لكل سهم

كما أوصت الشركة بتوزيع أسهم منحة بواقع 6 أسهم لكل 100 مملوكة من قبل المساهمين.

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