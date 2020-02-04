نمت الأرباح الصافية لشركة المباني الكويتية بـ6% خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الذي سبق إلى 14 مليون دينار كويتي.
أما الأرباح السنوية فقد نمت بـ7.14% إلى 56.4 مليون دينار.
وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 14 فلساً لكل سهم
كما أوصت الشركة بتوزيع أسهم منحة بواقع 6 أسهم لكل 100 مملوكة من قبل المساهمين.
نمو أرباح "المباني" الكويتية الفصلية 6% إلى 14 مليون دينار
نمت الأرباح الصافية لشركة المباني الكويتية بـ6% خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الذي سبق إلى 14 مليون دينار كويتي.