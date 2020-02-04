"كيمانول" تعلن انتهاء صيانة مصنعين تابعين وإعادة تشغيلهما

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" انتهاء أعمال الصيانة اللازمة لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن كلا المصنعين سيتم إعادة تشغيلهما اعتباراً من اليوم 04 فبراير.

وتوقعت أن يكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على كفاءة وأداء المصنعين خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.

وكانت "كيمانول" قد أعلنت في 29 ديسمبر الماضي إيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد لمدة 23 يوماً اعتباراً من 12 يناير 2020 وحتى 04 فبراير 2020.