ارتفاع أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية 47% لـ 515 مليون ريال

ارتفعت الأرباحُ الفصلية للبنك السعودي الفرنسي بنسبة 47% لتصلَ إلى 515 مليون ريال، وجاءت النتائجُ أقل من توقعات المحللين عند 826 مليون ريال.

وعزا البنك ارتفاعَ أرباحِه نتيجة الاتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للزكاة والتي تم بموجبِها دفعُ مبلغ 1.5 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2018.

وارتفعت الأرباحُ السنوية للبنك بنسبة 122% لتصلَ إلى 3.115 مليار ريال في 2019 مقارنة مع 1.4 مليار ريال في 2018.

وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نحو 7.37 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 6%، مقارنة بنحو 6.948 مليون دولار في 2018.

وقال البنك في بيان، للسوق المالية السعودية "تداول" إن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الدخل السنوي انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل. مع ذلك، ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل أيضاً بنسبة 9.43% نتيجة لارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وأضاف أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 1.09%، مدفوعاً بصافي دخل العمولات الخاصة، مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في دخل المتاجرة وربح استثنائي بقيمة 97.3 مليون ريال من بيع جزء من الحصة الملكي وفي نفس الوقت، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.90%.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في مخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى، مصاريف الإيجار والمباني، رواتب ومصاريف الموظفين ومخصص خسائر لشركة زميلة وقوبل ذلك جزئياً بارتفاع في مخصص خسائر الائتمان، مصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى والاستهلاك والإطفاء، وفقا للبنك.