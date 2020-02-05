"كورونا" يخنق قطاع الطيران الصيني

قالت شركة إيرباص إنها أوقفت خط تجميع طائراتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

كانت أكبر شركة فضاء جوي في أوروبا "إيرباص" افتتحت أول مركز خارجي لها لإكمال وتسليم طائرات البدن العريض في مدينة تيانجين بشمال الصين في سبتمبر 2017.

وتيانجين مدينة قريبة من العاصمة بكين، وهي تحتضن بالفعل مصنع تجميع ينتج طائرات الممر الواحد من طرازي (A319) و(A320).

كانت شركات عالمية أغلبها أميركية قررت تعليق عملها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانتقاله إلى مناطق مختلفة من العالم.

ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث العملاق غوغل، طلبت من موظفيها في الصين مغادرة البلاد.

أما شركة ستاربكس للقهوة فقد أغلقت ما لا يقل عن 4,300 فرع لها في الصين، وهي ثاني أكبر سوق لها في العالم.

وقال المتحدث باسم ستاربكس لـBusiness Insider إن الشركة "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب لاتخاذ المزيد من الإجراءات مع تطور الوضع".

واتخذت شركات أخرى قرارات مماثلة إلى حين إشعار آخر، من بينها شركة أيكيا لصناعة الأثاث، وسلسلة المطاعم الجاهزة كي إف سي، وبيتزا هت، وتاكو بيل وماكدونالدز.

أما شركة آبل للتكنولوجيا فقد قامت بتقليص ساعات العمل في الصين.

وأفادت تقارير بأن شركة وولمارت للبيع بالتجزئة تلقت التماسا حكوميا بالإبقاء على فروعها في الصين مفتوحة، وللشركة العملاقة أكثر من 400 متجر.