تكاليف التمويل تهبط بأرباح "المراكز العربية" 60%

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة المراكز العربية بـ60% خلال الربع الثالث من عامها المالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق إلى 110.6 ملايين ريال.



وقد عزت الشركة ذلك إلى ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 95% أو ما يعادل 72 مليون ريال بسبب شطب رسوم بقيمة 63.5 مليون ريال متعلقة بإتمام صفقة تمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة وذلك بشكل استثنائي خلال شهر نوفمبر من عام .2019



إضافة إلى ذلك ارتفعت مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار لتتجاوز 31 مليون ريال خلال الربع الحالي، بسبب تغيير سياسة احتساب عقود الإيجار.



أما أرباح أول تسعة أشهر من العام المالي الذي ينتهي في مارس، فقد بقيت الأرباح شبه مستقرة عند 545.8 مليون ريال.