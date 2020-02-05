ضمان للاستثمار: 500 مليون دولار سعرا محتملا لصفقة "إعمار - تبريد"

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، إن شراء شركة تبريد لأنشطة التبريد التابعة لشركة إعمار ستكون إيجابية لشركة تبريد وتتراوح قيمتها بين 400 إلى 500 مليون دولار.

وتجري الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة بسوق دبي المالي محادثات في مرحلة مقدمة لشراء أنشطة لتبريد المناطق تابعة لشركة إعمار، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر ورفضت الشركتان التعليق عليه.

وتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة أرباح تبريد قبل الضرائب والفوائد الإهلاك والاستهلاك بنحو 20%. وأشار إلى أن استراتيجية إعمار كانت واضحة، وهو بيع الوحدات التابعة لها غير الأساسية ومن ضمنها وحدات تبريد.

وأوضح أن تراجع سعر سهم إعمار لا يعكس تأثير الصفقة، ولكن الضبابية بشأن العقارات هي الضاغط عل القطاع العقاري لشركة إعمار. وأشار إلى أن الشركة العربية للطيران لن تتأثر بصورة مباشرة من تراجع السياح الصينيين نتيجة لفيروس كورونا، إذ إنها لا تملك خطوطا مباشرة مع الصين.