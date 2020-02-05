كيف رد خلدون الطبري على الملاحقات القانونية؟

أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة دريك آند سكل، خلدون الطبري، في بيان صحافي، براءته من أي مخالفات مالية تتهمه بها الشركة خلال توليه مهامه بين عامي 2008 و2017.

وأشار الطبري إلى أن ادعاءات دريك آند سكل تندرج تحت المطالبات التجارية التي يصفها بغير المبررة، مشددا على أنها لا تعتبر شكاوى جنائية.

وأكد الطبري قدرته ومن خلال الأدلة والوثائق التي يملكها، على دحض الاتهامات الموجهة إليه، نافيا تورطه شخصيا أو أي من أفراد عائلته بأية مخالفات أو تقصير، أو أن يكون مديناً بأية مبالغ مالية لدريك آند سكل.

وأوضح الرئيس السابق لدريك آند سكل، أن نقص السيولة والخسائر التي منيت بها الشركة بدءا من العام 2014، جاءت نتيجة تراجع الأعمال في قطاع العقارات والإنشاءات في العديد من الأسواق إثر تراجع أسعار النفط، وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول التي تعمل بها الشركة مثل سوريا وليبيا.