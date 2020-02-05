كيف ستحل الإدارة الأميركية خلافها مع "هواوي"؟

تخطط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاجتماع في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الموضوعة على القائمة التجارية السوداء، وكيفية معالجة الخلافات الأوسع مع الصين حول التكنولوجيا.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المحادثات ستشمل إمكانية تقييد إضافي لمبيعات السلع الأميركية الصنع إلى شركة هواوي. إذ يفضل بعض صناع السياسة الأميركية العلاقات التجارية الوثيقة مع بكين بينما يرى آخرون أن هواوي تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي.

يشار إلى أن وكالة رويترز كانت ذكرت في ديسمبر الماضي أن وزارة التجارة وضعت اللمسات الأخيرة على قواعد للحد من صادرات التكنولوجيا إلى الخصوم في حين أصدرت وزارة الخزانة قواعد جديدة لتعزيز التدقيق بالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.