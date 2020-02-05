مساهمو "اللجين" يقرون تعديل اسم الشركة ونشاطها

أعلنت شركة اللجين، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت أمس الثلاثاء بنسبة حضور 66.86% من رأس مال الشركة، أقرت تعديل اسم ونشاط الشركة.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" أن الجمعية العامة للشركة وافقت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة، لتصبح اللجين القابضة.

وأقرت الجمعية أيضا تعديل المادة (3) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، لتشمل إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها. كما تتضمن التعديلات أن تمارس الشركة أنشطتها كشركة قابضة، وفق الأنظمة المتبعة.