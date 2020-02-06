أول تعليق لـ"إعمار" على صفقة استحواذ "تبريد"

أكدت شركة إعمار أنها تقوم بشكل مستمر بدراسة خيارات التمويل المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيم أنشطتها وتحقيق قيمة مضافة.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل تلك المعاملات فور الانتهاء من إعدادها.

وفي بيان منفصل، قالت شركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إنها مواظبة على استكشاف فرص الاستحواذ في المنطقة، وذلك كجزء من استراتيجيتها لنمو وخلق فائدة لأصحاب المصالح فيها.

وأكدت على التزامها بالإفصاح والشفافية المتطلبين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وأشارت إلى أن جميع الإفصاحات ذات الطابع العملياتي الجوهري سيتم إعلام السوق بها فور الانتهاء منها.

وكانت وكالة "رويترز" قالت، منذ أيام، إن شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) تجري مباحثات متقدمة مع شركة "إعمار العقارية" لشراء وحدتها للتبريد.