انخفاض خسائر "اليمامة للحديد" الفصلية 75% لـ7.6 مليون ريال

انخفضت الخسائر الفصلية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية في الربع الأخير من 2019، إلى 7.58 مليون ريال، مقابل 30.18 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بتراجع 74.8%، ومقابل 18.6 مليون ريال، في الربع السابق عليه بانخفاض 59.4%.

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية إن سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود لارتفاع الإيرادات بنسبة 103.94% نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات/الإيرادات بقطاع الإنشاءات بنسبة 117.6% و 92.9% على التوالي وذلك لتحسن الطلب.

وكشفت عن ارتفاع كمية وقيمة المبيعات/الإيرادات بقطاع الكهرباء بنسبة 158.7% و174.9% على التوالي وذلك لتحسن مبيعات الأبراج الحديدية والمشغولات الحديدية لأنظمة الطاقة الشمسية، صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 164.6% نتيجة زيادة مصاريف الشحن، وزيادة في مصاريف التمويل بواقع 120% الناجم عن ارتفاع القروض لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم لتوريدات عقود المشاريع والزيادة في الكميات المباعة.