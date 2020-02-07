"إيرباص" تحصد أكبر حصيلة طلبيات في 15 عاماً

أعلنت إيرباص يوم الخميس عن أكبر حصيلة لطلبيات يناير فيما لا يقل عن 15 عاماً مع فوزها بطلبية تأجير كبيرة كانت قيد الإعداد لعدة أشهر وتسليمها 31 طائرة.

وقال صانع الطائرات الأوروبي إنه تلقى طلبيات لعدد 296 طائرة في يناير، بما يشمل طلبية تم الانتهاء منها حديثا حجمها 102 طائرة من اير ليز كورب و100 طائرة للناقلة الأميركية منخفضة التكلفة سبيريت إيرلاينز. وبعد الإلغاءات، تكون الشركة بدأت العام بصافي طلبيات يبلغ 274 طائرة.



ولم تعلن منافستها بوينج، المتأثرة مبيعاتها وتسليماتها بوقف تشغيل الطائرة 737 ماكس، بيانات يناير كانون الثاني بعد.



وقالت إيرباص اليوم إنه تقرر إيقاف التسليمات من مصنع تجميع لها في الصين وسط تفشي الفيروس التاجي. وانضمت إيرباص إلى شركات محلية أخرى في تمديد الإقفال المعتاد بمناسبة العام القمري الجديد، في ضوء تأثير المخاوف من الفيروس على سلاسل الإمداد واللوجستيات.