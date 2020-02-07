تعويضات ضخمة تقسو بشدة على نتائج أعمال "أوبر"

تسببت تعويضات ضخمة في أن تتجه شركة "أوبر" إلى تسجيل خسائر ضخمة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت نتائج أعمال الشركة الأميركية، إلى أن شركة "أوبر" سجلت خسائر بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات وفقاً للتقديرات.

وأظهرت البيانات أن "أوبر" تكبدت خسائر صعبة تبلغ قيمتها نحو 1.09 مليار دولار (0.64 دولار للسهم ) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع خسائر بنحو 887 مليون دولار (1.98 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتضمن هذه الخسائر نحو 243 مليون دولار لتعويضات المساهمين. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من هذه الخسائر سوف يصل إلى 68 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة.

فيما ارتفعت إيرادات "أوبر" بنحو 37% إلى نحو 4.06 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنحو 2.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات أوبر سوف تصل إلى 4.06 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وفقاً للبيانات، فقد ارتفع إجمالي قيمة الحجوزات بنحو 28% إلى نحو 18.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وفي مجمل العام 2019، ارتفعت إيرادات الشركة الأميركية إلى مستوى 14.14 مليار دولار مقارنة مع نحو 11.2 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 2.94 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 26.25%.

فيما سجلت أوبر خسائر بلغت نحو 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع أرباح بلغت 997 مليون دولار خلال العام 2018.

وأغلق سهم أوبر جلسة أمس الخميس، مرتفعاً بنحو 0.8% إلى نحو 37.09 دولار، كما صعد بأكثر من 2% في تعاملات ما بعد الجلسة.