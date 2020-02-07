هل باتت مكالمات واتساب تعمل في الإمارات؟

كشفت تقارير إخبارية أن المقيمين في دولة الإمارات تمكنوا للمرة الأولى يوم الخميس الماضي من إجراء مكالمات صوت وفيديو عبر تطبيق Whatsapp بعد أن كانت تلك المكالمات محظورة داخل البلاد.

وفي أواخر العام الماضي، كانت أنباء قد تواردت عن اتجاه الإمارات لرفع الحظر عن المكالمات عن تطبيق واتساب الشهير، ولكن الحديث كان يدور حينها حول رفع الحظر على المكالمات الصوتية فقط وليست مكالمات الفيديو.

وذكرت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية أنها قامت بتجريب إجراء مكالمات صوتية وبالفيديو عبر التطبيق بنجاح، ولكن مع جودة متدنية بعض الشيء.

وأضافت الصحيفة أنها نجحت في تجربة المكالمات عبر شبكة "واي فاي" داخل مقر العمل.

موضوع يهمك رُفع الحظر الخميس عن إجراء المكالمات الصوتية والفيديو عبر تطبيق #واتساب داخل #الإمارات، بحسب ما أكد مستخدمون على موقع... بيان من هيئة اتصالات الإمارات عن مكالمات واتساب الصوتية شركات

ولكن التقرير قال إنه في الوقت الذي نجحت تجربة إجراء المكالمات عبر شبكة "واي فاي" إلا أنها لم تنجح باستخدام حزمة البيانات المتاحة على شبكات المحمول العاملة في البلاد، كما لم تتمكن أيضا من إجراء مكالمات بين شبكات "واي فاي" المختلفة.

كانت شركتا الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، دو واتصالات قد قامتا بحظر المكالمات الصوتية عبر الإنترنت أواخر عام 2017، وأطلقتا بعد ذلك تطبيقات خاصة بهما، مثل C’Me و BOTIM مقابل رسوم شهرية تتراوح قيمتها ما بين 50-100 درهم.

ويستخدم العديد من سكان الإمارات تطبيق "تو توك" لإجراء المكالمات في وقت لم يعد التطبيق متاحاً بالوقت الحالي على متجر شركة أبل.

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة قريبًا إلى رفع الحظر المفروض على مكالمات واتساب، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول إماراتي رفيع المستوى.

كان محمد الكويتي، المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات Nesa، قد ذكر في تصريحات صحافية أن بلاده زادت من تعاونها مع منصات التكنولوجيا الكبيرة، خاصةً واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، فيما يتعلق بمبادرات الأمن القومي.

وأوضح "لقد زاد التعاون مع واتساب بالفعل، ورأينا فهمًا جيدًا للغاية منهم لمفهومنا في العديد من تلك المشاريع، وذلك في إشارة إلى منهج الدولة الخليجية لتنظيم الاتصالات".

وأكمل المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات كلامه قائلًا: قد يكون هناك رفع لحظر المكالمات الصوتية على واتساب، وهذا سيحدث قريبًا، وهذا ما نعرفه ونفهمه من هيئة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.