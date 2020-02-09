أرباح إعمار مولز تتراجع 6% خلال الربع الرابع

أظهرت البيانات غير المدققة لشركة إعمار مولز تحقيقها صافي ربح بلغ 554 مليون درهم، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 6% مقارنة بصافي ربح بلغ 591 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتظهر القوائم المالية الأولية، التي أعلنت عنها الشركة، اليوم الأحد، أن صافي إيرادات التأجير حققت نمو 4% إلى 1.26 مليار درهم خلال تلك الفترة.

وخلال عام 2019، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 3% إلى 2.286 مليار درهم، مقارنة بـ 2.23 مليار درهم خلال عام 2018. وزادت الإيرادات بنسبة 5% إلى 4.673 مليار درهم.

وأشار بيان للشركة، إلى أنها تعتزم افتتاح دبي هيلز مول خلال الربع الرابع من عام 2020 في "دبي هيلز استيت"، والذي سيوفر نحو مليوني قدم مربعة كمساحة إجمالية قابلة للتأجير، وسيضم نحو 550 متجرا للتجزئة ووجهة ترفيهية. وتقوم أيضا إعمار مولز بإعادة تطوير قرية السهول لإضافة نحو 95 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للتأجير ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2020.