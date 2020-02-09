أرباح العربية للطيران ترتفع 80% في 2019 إلى مليار درهم

أعلنت العربية للطيران، اليوم الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2019، والتي سجلت خلالها أرباحاً صافية قياسية قدرها مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 80% مقارنة بعام 2018، وذلك مع استثناء الإجراء المحاسبي المتعلق بالمخصصات الذي اتخذته العربية للطيران في عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15% لتبلغ 4.75 مليار درهم، مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018.

وقالت الشركة، في بيان، إن ارتفاع الأرباح جاء مدفوعا بالطلب المرتفع على رحلات الشركة، إذ قدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 12 مليون مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10% في عدد المسافرين مقارنة بعدد المسافرين في العام الماضي والبالغ 11 مليون مسافر.

وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال العام الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 83%.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 9% من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 9 فلوس لكل سهم، وسيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وخلال الربع الأخير من عام 2019، سجلت "العربية للطيران" صافي أرباح قدره 199 مليون درهم، وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2019 نحو 1.14 مليار درهم.

ونقلت الشركة أكثر من 2.9 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر خلال الربع الأخير من عام 2019، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم خلال الفترة نفسها من عام 2018 والبالغ 2.7 مليون مسافر. وارتفع معدل إشغال المقاعد للربع الأخير بنسبة 2% ليبلغ 81%.

وقالت الشركة إن انخفاض كلفة الوقود خلال الربع الأخير ساهم في دعم معدل الأرباح القياسي الذي حققته العربية للطيران، بالإضافة إلى استقرار حركة العملات مقارنة بالتقلبات التي شهدناها العام الماضي.

وذكرت أن الربع الأخير جاء مدعوما بزيادة الطلب على رحلات الشركة، وتحسن قوي في هامش الإيرادات بالإضافة إلى حسن استخدام فعّالية الأسطول وإجراءات ضبط التكاليف التي تبناها فريق الإدارة.