تضاعف أرباح "الكثيري" الفصلية 3 مرات

تضاعفت أرباح شركة الكثيري القابضة في السعودية، بثلاثة أضعاف في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع المماثل من عام 2018، لتصل إلى 4.3 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح العام الماضي إلى ارتفاع قيمة المبيعات والربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية.

وأعلنت شركة الكثيري القابضة نتائجها المالية السنوية التي أظهرت نمواً قوياً في صافي الأرباح السنوية بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 72% إلى 16 مليون ريال نهاية العام 2019 مقارنة مع 9.3 مليون ريال بالعام 2018.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" ارتفاع أرباحها إلى "ارتفاع قيمة المبيعات، والربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية".

ونبهت الشركة إلى أنها قامت بإعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض وتبويب الفترة الحالية.

وذكرت أنه جرى احتساب ربحية السهم للعام الحالي من صافي ربح الفترة وربحية السهم من العمليات الرئيسية على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة والبالغ 4,287,611 سهما.

وكان مساهمو الشركة قرروا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23 ابريل 2019 زيادة رأس المال إلى 4,520,880 سهما من خلال إصدار منحة للمساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

وجرى تعديل ربحية السهم للعام الحالي لتعكس أثر الزيادة في رأس المال.

كما تم احتساب ربحية السهم للعام السابق من صافي ربح الفترة وربحية السهم من العمليات الرئيسية على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة والبالغة 3,376,898 سهما، حيث إنه وفقا للجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 16 أغسطس 2018 قرر المساهمون زيادة رأس المال إلى 3,767,400 سهم من خلال إصدار منحة للمساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.