استقالة رئيس مجموعة الحكير للسياحة وتكليف العضو المنتدب

وافق مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية على استقالة الرئيس التنفيذي عمر سامي سماره لظروفه الخاصة على أن يكون آخر يوم عمل هو 29 فبراير الجاري.

وبحسب بيان نشر على موقع السق السعودية "تداول" تم تكليف العضو المنتدب سامي بن عبدالمحسن الحكير بمهام الرئيس التنفيذي حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

كان سامي بن عبدالمحسن الحكير الحاصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 1990م، قد تقلد العديد من المناصب القيادية لأكثر من 30 سنة ولديه العديد من الخبرات في تطوير استراتيجيات الأعمال للشركات الكبرى.

وشغل سامي بن عبدالمحسن الحكير منصب العضو المنتدب للشركة منذ 09/06/2012م وحتى تاريخه وأيضاً كان يشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ تاريخ 09/06/2012م وحتى 31/12/2017م.