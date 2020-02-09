سليمان الحبيب للعربية: سنضخ 6 مليارات ريال استثمارات

أكد سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة.

وتستعد شركة مستشفيات سليمان الحبيب لطرح 15% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وأوضح الحبيب في مقابلة مع "العربية" أن نية الطرح جرى تأجيلها سابقاً من قبل المجموعة "بسبب تغير ظروف السوق".

وأفاد بأن الطرح يأتي في الوقت الحالي، بهدف "تعزيز الحوكمة والاستمرارية وليس التخارج".

وكشف أن مجموعة سليمان الحبيب "تدرس التوسع خارج المنطقة ولكن في الوقت المناسب"، موضحا أن التوسعات تجري من خلال توفير خدمات الإدارة والحلول التقنية للمستشفيات الأخرى.

وتحدث عن أهداف الطرح بأن يؤدي إلى زيادة حوكمة المجموعة بما يضمن استمرارية أقوى، وسيكون الزملاء التنفيذيون مسؤولين أمام مساهمين كثر.

وأوضح أن الطرح سيكون بنسبة 15% وليس 30% "لأننا مؤمنون بالشركة ولم نطرحها للتخارج منها".

وحول تقييم الطرح، قال الحبيب إن "الجهات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار هي التي ستقوم بعملية التقييم هذه".

وقال إن السوق السعودي هو الأكبر بالنسبة لمجموعة سليمان الحبيب، و"لدينا في منطقة الغربية مستشفيين أثنين في جدة، إضافة إلى مستشفى جديد في منطقة شمال الرياض".