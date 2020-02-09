"بدجت السعودية" توزع أرباحاً نصفية بـ107 ملايين ريال

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 106.7 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المستحقة بلغ 71.16 مليون سهم.

وأفادت بأن حصة كل سهم من التوزيعات النقدية ستكون بقيمة 1.5 ريال، بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وسجلت الشركة أرباحاً سنوية صافية بقيمة 178.6 مليون ريال نهاية العام 2019 بزيادة 5% عن العام 2018.

وقالت الشركة إن السبب في زيادة صافي أرباحها السنوية يعود إلى سببين هما:

1. زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل مما أدى إلى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجير المركبات قصيرة الأجل.

2. استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.