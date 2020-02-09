"سلامة للتأمين" تستجيب لطلب مساهم بعزل مجلس الإدارة

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن تلقيها خطاباً من أحد كبار المساهمين يطلب فيه عقد جمعية عامة عادية لعزل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنها تلقت خطابا، يوم الخميس، من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من ٥٪ من أسهم الشركة عقد جمعية عامة عادية لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، بمن فيهم مازن عبدالسلام، ووائل الراشد، ومريع الهباش، وذلك استكمالاً لباقي أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الذين تم طلب عزلهم مسبقا.

وأشارت الشركة أن المساهم ذاته تقدم بطلب في 5 سبتمبر 2019 يطالب بعزل أربعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الحالي.

وأكدت الشركة بأنها تقوم حاليا باستكمال جميع الإجراءات اللازمة لطلب عقد جمعية عامة عادية لانتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة خلفا لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين في حال تم التصويت بالموافقة على عزلهم بالجمعية العامة.

وأوضحت الشركة أنها سوف تعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية العامة وتوجيه الدعوة للعموم.