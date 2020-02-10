إتمام صفقة استحواذ "الوطنية" على "الخوارزمي" وانتقال ملكية الحصص

أعلنت شركة "الوطنية للتربية والتعليم" أنه تم استيفاء جميع الشروط المسبقة لإتمام صفقة شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الخوارزمي التعليمية، وانتقال ملكية كامل الحصص في الشركة إليها.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الشروط تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري، وبالتالي تم إتمام الصفقة وتعديل عقد التأسيس لشركة مدارس الخوارزمي التعليمية.

وكانت "الوطنية للتربية والتعليم" قد أبرمت اتفاقية لشراء كامل حصص الملاك في شركة الخوارزمي التعليمية "الاتفاقية" وهي 201 حصة، والتي تمثل ما نسبته 100% من رأسمال شركة الخوارزمي التعليمية مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 30 مليون ريال سعودي.