ارتفاع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 33% إلى 142 مليون ريال

أظهرت بيانات "أسواق العثيم"، ارتفاع صافي الأرباح الفصلية 33% إلى نحو 142.23 مليون ريال، مقابل 106.92 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 344.67 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل نحو 302.6 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح السنوية يعود إلى نمو المبيعات، وتحسن هامش الربح، بالإضافة لتسجيل مخصص لهبوط القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات للعام 2018.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفاع صافي الربح جاء بالرغم من التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، إلى جانب زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع رسوم العمالة الوافدة.