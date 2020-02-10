بتروتشاينا تعتزم تخفيض معدل التشغيل إلى 320 ألف برميل يومياً

تعتزم شركة "بترو شاينا" ثاني أكبر شركة تكرير صينية خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يومياً في فبراير مع انتشار فيروس كورونا الجديد وتراجع الطلب.

ومن المرجح أن تعمق "بترو شاينا" تخفيضاتها من الخام في مارس إلى 377 ألف برميل يومياً بحسب ما ذكرته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

يُشار إلى أن شركة Sinopec الصينية ثاني أكبر شركة تكرير في آسيا ستخفض معدلات التشغيل الشهر الجاري بواقع 600 ألف برميل يومياً وهو أكبر خفض في عشر سنوات.

هذا وقلصت شركات التكرير الصينية الخاصة في Shandong الإنتاج إلى أقل من نصف طاقتها مع تفشي الفيروس.