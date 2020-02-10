بكل جرأة.. غصن يطالب بتعويض 17 مليون دولار

في جديد قضية رجل الأعمال الملاحق من قبل السلطات اليابانية، كارلوس غصن، طالب محامو رئيس مجلس الإدارة السابق لتحالف Renault-Nissan-Mitsubishi طالبوا أمام محكمة هولندية، بالإفراج عن وثائق داخلية متعلقة بإقالة غصن من منصبه في Nissan وMitsubishi.

وتفيد الدعوى القضائية المرفوعة في هولندا ضد شركتي Nissan وMitsubishi بأن الشركتين قامتا بتسريح غصن بطريقة تتنافى مع القوانين الهولندية، لأنها لم تفصح عن تفاصيل الادعاءات.

يشار إلى أن شركة Nissan-Mitsubishi التي رأسها أيضا غصن، هي كيان مسجل في هولندا، ما سمح له بإقامة الدعوى هناك.

ويتوقع محامو غصن أن الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطته، ما ينفي اتهامه بإساءة استخدام الأموال.

هذا ويطالب غصن بتعويضات بنحو 17 مليون دولار، من خلال هذه القضية في هولندا.