تراجع طفيف بأرباح "أرامكس" الفصلية إلى 153 مليون درهم

أظهرت النتائج المالية لشركة "أرامكس" تراجع صافي الأرباح في الربع الرابع بنسبة طفيفة بلغت 1% إلى 152.5 مليون درهم، في حين ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 3% لتصل إلى 1,463 مليون درهم، مقارنة مع 1,425 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2018.

وكانت أرامكس قد سجلت خلال الربع الرابع من العام 2018 خسارة غير مكررة بقيمة 46 مليون درهم نتيجة تخارجها عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز".

إلى ذلك، نمت إيرادات الشركة خلال العام 2019 بنسبة 3% لتصل إلى 5,246 مليون درهم، مقارنة مع 5,086 مليون درهم في العام 2018. وارتفع صافي الأرباح خلال العام 2019 بنسبة 1% إلى 497.4 مليون درهم، مقارنة مع 492.6 مليون درهم خلال العام 2018.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسعدنا تحقيق هذا الأداء القوي والمرونة العالية التي أظهرناها على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي تمر بها مختلف الأسواق، واستمرار تأثير التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضغوط التسعير على أعمالنا الأساسية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية. وقد تركزت جهودنا في العام 2019 على تطوير عملياتنا وترسيخ التزامنا بإرساء بنية تحتية رقمية ترتقي بمستوى خدمة العملاء وتعزز كفاءة العمليات بما يمكننا من التعامل مع النمو القوي في عدد الشحنات، والتخفيف جزئياً من الآثار الناجمة عن ضغوط التسعير لاسيّما في مجال خدمات النقل السريع. وقد كثّفنا استثماراتنا في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية التي تعد من أكثر المراحل أهمية وتنافسية في عملية التوصيل لنُعزز بذلك من مكانتنا الرائدة في هذا المجال في كافة الأسواق والمناطق الرئيسية التي نتواجد فيها".



وأضاف عبيد "نواصل المضي قدماً في عملية التحول التجاري بما يمكننا من تسريع وتيرة تطوير قدراتنا في قطاع الحلول اللوجستية الشاملة للشركات بما في ذلك خدمات تجارة تجزئة الأزياء، والاتصالات، والتصنيع، والكيماويات، والرعاية الصحية، وبالتالي دعم جهودنا في تنويع مصادر إيراداتنا والحفاظ على توازنها. ولتحقيق قيمة أكبر من أعمالنا في هذا القطاع، نعمل على إعادة هيكلة فرق عملنا وعملياتنا التجارية ونتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة نسبة مساهمة القطاع في أدائنا المالي الكلي خلال الأرباع السنوية القادمة".