سامسونغ تفاجئ نجوم أوسكار بهاتف جديد قابل للطي

عرضت شركة سامسونغ العالمية هاتفها الجديد القابل للطي غالاكسي زيد "Galaxy Z" مساء أمس الأحد خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ أذيع خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

جاء الإعلان الذي بث في الولايات المتحدة فقط قبل يومين من الكشف عن هواتف غالاكسي زد فليب التي تفتح وتغلق عموديا مثل هاتف مطوي وذلك خلال حدث يقام في سان فرانسيسكو.

ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف التي ظهرت على الأقل بلونين هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

لكن من المتوقع أن تكون الهواتف أقل سعرا من هاتف غالاكسي فولد الذي يباع مقابل 1980 دولارا ويفتح مثل الكتاب وتم طرحه في سبتمبر بعد تأخره عدة أشهر بسبب مشكلات في الشاشة.

موضوع يهمك في الوقت الذي هدأت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والتي تسببت في خسائر عنيفة لشركة "هواوي"... نيران "ترمب" التي أصابت "هواوي" تطول أرباح "سامسونغ" شركات

وقال توم كانج المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث "الهاتف الجديد غالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على العلامة التجارية لسامسونغ ويساعدها بشكل أفضل على منافسة هواتف أبل غالية الثمن".

وأضاف أن سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي في وقت تبدو فيه الشركات صينية المنافسة متأهبة لاقتحام السوق الناشئة.