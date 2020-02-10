"زين السعودية" تطرح زيادة رأسمال بـ 4.5 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" السعودية عن انتهاء المناقشات مع وزارة المالية السعودية، دون التوصل إلى اتفاق، وبذلك تستمر الديون المستحقة للوزارة بنفس الشروط والأحكام السابقة.

وكان سبق أن أعلنت "زين" السعودية بتاريخ 19/08/2019 عن الدخول في مناقشات مع وزارة المالية السعودية، بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في الحقوق الأولوية أو بأي شكل آخر، وحالت هذه المناقشات دون التوصل إلى اتفاق.

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خفض رأسمال

من جهة أخرى، ونظراً لتحسن عمليات الشركة وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة من 38% إلى 28% تقريباً، فقد قرر مجلس إدارة الشركة اليوم تعديل التوصيات السابقة فيما يتعلق بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال لتكون كالتالي:



1- تخفيض رأس المال:

تخفيض رأسمال الشركة من 5,837,291,750 ريالا سعوديا ليصبح 4,229,165,260 ريالا سعوديا، والذي يمثل انخفاضا في رأس المال بما يقارب 28%. ويعود السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1,608,126,490 ريالا.

سوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 160,812,649 سهما. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهما إلى 422,916,526 سهما.

سيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال. علماً أنه لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.



2- زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

زيادة رأسمال الشركة من 4,229,165,260 ريالا ليصبح 8,729,165,260 ريالا عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 4,500,000,000 ريال سعودي.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، ما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية.

ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية، منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

ويخضع تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.